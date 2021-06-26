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Giriş Tarihi: 26.6.2021 10:35

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün aşı olan kişi sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün aşı olan kişi sayısını açıkladı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 BİN kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı." dedi. Bakan Koca, randevularını erteleyenlere de, 'Zaman kaybetmeyin' uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 24.00'e kadar 997 bin kişiye, 997 bin doz aşı yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, aşılarını erteleyenlere de zaman kaybetmeyin uyarısında bulundu.

"BEKLEYİP RİSK ALMAYALIM"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 BİN kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün aşı olan kişi sayısını açıkladı
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