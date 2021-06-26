Son dakika: Tekirdağ'dan 11 adrese sahte içki operasyonu! Sayı giderek artıyor...

POLİS 11 ADRESE BASKIN YAPTI

Olayın ardından polis ekipleri, ilçede geniş çaplı operasyon başlattı. Durumu iyi olan ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, Hıdırağa Mahallesi'nde zehirlenen 6 kişinin, Kudret U.'nun işlettiği büfeden pet şişede rakı satın aldığını belirledi. Gözaltına alınan Kudret U.'nun büfe ve evinin bodrumunda yapılan aramalarda pet şişeler içinde 27 litre el yapımı sahte içki, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonlarını genişleten polis, toplam 6 iş yeri ve bir ev olmak üzere 11 ayrı adreste yaptığı aramalarda, 52 litre sahte içki, 200 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 20 şişe gümrük kaçağı içki, 260 cinsel içerikli hap, 7 cinsel gücü artırıcı jel ele geçirdi. Sahte içkilerin bulunduğu büfe sahipleri Kudret U.'nin yanı sıra, Hüseyin Ş., Süleyman M. ve Cengiz G. de gözaltına alındı.