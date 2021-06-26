Son dakika... Yerli VLP aşısında kritik aşama: Ekibin başındaki isim tarih verdi! Turkovac'tan sonra...

Faz-3 çalışması süren Turkovac'tan sonra insan deneylerine geçilen diğer aşı olan VLP'de Faz-2 aşaması, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenle başladı. Faz-2'nin yürütüleceği 3 merkezden 1'i olan hastanedeki törene TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın yanı sıra aşıyı geliştiren Gürsel çifti ve Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş da katıldı.

3 MERKEZDE 330 GÖNÜLLÜDE UYGULANACAK

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Covid-19 Türkiye Platformu tarafından geliştirilen, virüs benzeri parçacık teknolojisiyle oluşturulan VLP aşısında Faz-2 aşamasına geçildiğini belirterek, Faz-1 aşamasında yer alan gönüllülere teşekkür etti. Mandal, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'nin koordinatörlüğünde yürütülecek Faz-2 aşamasının ayrıca Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde toplam 330 gönüllü üzerinde yürütüleceğini söyledi.