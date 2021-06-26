İzmir Büyükşehir Beledie Başkanı Tunç Soyer'in tarım fuarının açılışında hükümeti hedef alan konuşmasına AK Parti İzmir İl Başaknı Kerem Ali Sürekli'den sert tepki geldi. Sürekli attığı twette; "Bir CHP ve bir Soyer klasiği… Mikrofonun başında övün ve saldır; iş sokaklara gelince kaçacak delik ara! CHP'li Soyer, önce aynaya baksın, sonra; İzmir'in çeşmelerinden akana, körfezinden taşana, sokaklardaki isyana baksın!" ifadelerine yer verdi. Sürekli'nin tweetinin altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Soyer'i sert bir dille eleştirdi.

İZMİR HAK ETTİĞİ CEVABI SANDIKTA VERECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ da sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedelerle bir araya geldiği görüşmeden bir video görüntüsü paylaşarak altına da "İzmirli hemşehrilerim sorunlarını dile getirmek için çabalarken Kemal Kılıçdaroğlu ise arkasını dönüp gidiyor. İzmirliye sırtını dönen bu zihniyete İzmir, hak ettiği cevabı sandıkta verecek. Biz ise bu güzel şehre en güzel hizmetleri sağlamaya devam edeceğiz" dedi.