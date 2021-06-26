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Giriş Tarihi: 26.6.2021 18:03 Son Güncelleme: 26.6.2021 18:08

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, 3 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 89'A YÜKSELDİ

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 89'a yükseldi.

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Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist daha teslim oldu
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