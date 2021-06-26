Terörün finansmanı suçlarına özel mahkeme

Hakimler ve Savcılar Kurulu
(HSK), terörün finansmanı ile ilgili suçlara bakmak üzere ihtisas mahkemeleri kurdu. Diyarbakır
ve İstanbul
'da görev yapacak ağır ceza mahkemelerini ismen belirleyen Kurul, tek ağır ceza mahkemesi olan illerde bu mahkemeleri, birden fazla ağır ceza mahkemesi olan illerde 2 numaralı ağır ceza mahkemelerini görevlendirdi. Ağır ceza mahkemeleri olmayan illerde ise davalara asliye ceza mahkemeleri bakacak. Birden fazla asliye ceza mahkemesi olan yerlerde ise görevi 2 numaralı asliye ceza mahkemesi yerine getirecek. Diyarbakır'da 4 veya 5 numaralı ağır cezalar, İstanbul'da ise 13 ve 14 numaralı ağır ceza mahkemeleri terörizmin finansmanı suçu bakımından açılacak davalara bakacak.