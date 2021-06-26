‘Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlardır’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, mayıs ayında yaptığı "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklamaları üzerinden kendisini eleştiren CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
ve gazeteci Fatih Portakal
'a göndermede bulundu.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar" dedi. Portakal, 'İ-nan-mı-yorum', Kaftancıoğlu ise 'Yaz bitimi bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa' diyerek Bakan Koca'nın sözleri ile alay etmişti.