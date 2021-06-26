Varank: Biz sanayi bölgeleri açıyoruz, CHP’de 10 başkan 1 kreş açıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te bakanlığı tarafından desteklenen projelerle hayata geçen 55 milyon lira yatırım maliyetli 8 tesisin resmi açılışını yaptı. Bakan Varank, geçen hafta Gaziantep'te çalıştay yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "AK Partililer halkın arasına giremiyor" sözlerine yanıt vererek, "Biz devasa sanayi tesisleri açıyoruz, onlar ise 10 başkan ancak 1 kreş açıyor. Toplu açılışın ne olduğunu doğru anlayamamışlar. İnşallah buradaki açılışları görerek çok şey öğrenecekler. Zaten duble yolların, köprülerin, statların, fabrikaların, havaalanlarının, altyapıların, savunmaya sanayisini bizden öğrendiler, inşallah toplu açılışları da bizden öğrenecekler" dedi.

RESMİ AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gaziantep'te İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve kentteki çeşitli kurumlarca haya geçirilen Antepfıstığı Lisanslı Depolama Tesisi, OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, Kadın Girişimci Destekleme Merkezi, Ayakkabı Test Laboratuvarı, Tarım Okulu, Gaziantep Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi ve Gümrük Hanı Restorasyon Projesi'nin resmi açılışları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapıldı.

"EN SON 300 FABRİKA AÇILIŞINA GELMİŞTİK"

Törende konuşan Bakan Varank, "En son buraya Sayın Cumhurbaşkanımız ile 300 fabrikanın açılışına gelmiştik. 300 fabrikanın açılışı çok ses getirmişti, inanmayanlar olmuştu. O inanmayan muhalefet partileri buradaydı ama hiçbiri o fabrikalara gitmemiş. Keşke gidip oraları görselerdi. Hamdolsun, bugün yine yatırımlar ve açılışlar için Gaziantep'teyiz. Üreticisinden çiftçisine, turizmcisinden girişimcisine, kadın girişimcisine kadar pir çok paydaşımızı ilgilendiren, 55 milyon lira yatırım bedeli olan 8 değerli projemizin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta ve ekonomide yüzyılın en büyük sorunlarından olan koronavirüsle karşı karşıya olduğumuz şu dönemde yatırımlarımızdan asla taviz vermedik. Bir taraftan milletimizin sağlığını güvence altına alırken refahını da korumak için yatırım, istihdam, üretim ve ihracat istikametinden bir milim sapmadan yolumuza devam ediyoruz. Bu zorlu dönemde sanayicimizin, çalışanlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın üzerindeki yükü hafifletebilmek adına toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve destek paketlerini devreye aldık" dedi.

"İLK ÇEYREKTE YÜZDE 7 BÜYÜME"

Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde gösterilen yüzde 7 büyüme ile G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke olduğunu belirten Bakan Varank, "Üretim cephesinde önemli başarılara imza atıyoruz. Sanayi üretimimiz Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 66 artış gösterdi. Oldukça başarılı bir performanstan bahsediyorum. Elbette bu artış oranında geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda bir baz etkisi var ama üretim cephesinin güçlü bir toparlanmayı başardığının bir göstergesidir. Bunun istihdama olan yansıması da gerçekten bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Hamdolsun, Nisan ayında kayıtlı sanayi sektörü istihdamı toplamda 4 milyon 700 bine dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu başarıların asıl mimarları pandemi döneminde dahi yatırım iştahlarını kaybetmeden, üretimden geri kalmayan sanayicilerimiz ve elbette onların değerli emekçileridir. Bu başarıları yeterli görüyor muyuz? Elbette hayır. Daha çok gidecek yolumuz olduğunu elbette biliyoruz. Bunun için Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini her zaman diri tutmak için gayret göstermeye devam ediyoruz. Tabi biz çalışırken muhalefet de tek işi olan kara propagandaya devam ediyor.

"BİZİM MODELİMİZ SAHADA OLMAKTIR"

Geçtiğimiz hafta ana muhalefet partisinin genel başkanı partisinin tüm belediye başkanlarıyla Gaziantep'te bir çalıştay yapmışlardı. Çok da iyi yapmışlar. Zira başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li belediye başkanlarının Gaziantep'in belediyeciliğinden, Fatma Şahin başkanımızın hizmetlerinden daha öğrenecekleri çok şey var. İnşallah buradan bir şey görüp, öğrenip geri gitmişlerdir diye düşünüyorum. Tabi buradayken Kılıçdaroğlu bir sosyal medya paylaşımı yapmış. Neymiş efendim, Gaziantep esnafını iktidardan kimse ziyaret etmiyormuş. Gaziantepli esnafımız tabii ki gayet nazik insanlar, misafire saygısızlık etmemişler. Kılıçdaroğlu'nun da misafir olduğunu bilip ona göre muamele etmişler. Ama Antepliler şu gerçeği gayet iyi biliyorlar; milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız her gün sokaktalar. AK Parti olarak bizim modelimiz sahada olmaktır.

"AK PARTİ SİYASETİNİ SAHADA YAPAR"

Çünkü AK Parti siyasetini sahada yapar, kapalı salonlarda yapmaz. Bu beyefendiler kurgu ziyaretlerle, aforizmalarla, sosyal medya pozlarıyla siyaset yapmazlar. Mesela dün Hatay'daydık. Sayın Cumhurbaşkanımızla hem muhteşem bir stadı hem Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesini açtık. Yarın Urfa'da olacağız. Orada bu bölgeyi Mezopotamya markasıyla bir turizm destinasyonu haline getirecek önemli bir projeyi açıklayacağız. Ama bu arkadaşlarımızın maalesef icraatla ilişkileri olmadığı için bu işlere pek girmiyorlar.

Hatta geldikleri şehirlerden de bihaberler. Genel Başkan gelmiş ve demiş ki 'Burada Molla Mehmet Karayılan anıtı niye yok? Eğer belediye veya Valilik bu anıtı yapmazsa biz parasını verip yaptıralım' demiş. Bu arkadaşları kim gezdirdi bilmiyorum ama Gaziantep'te Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden Molla Mehmet Karayılan'ın bir anıtı var hem de yoldan geçerken çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Demek ki bu arkadaşlar gözleri kapalı bir şekilde bu gezilerini yapıyorlar. Bugün Antep'teyiz, 55 milyon lira bedelli 8 farklı projenin resim açılışını yapıyoruz. Diğer tarafta CHP'nin toplu açılışları var. Orada da 10 tane belediye başkanı bir araya gelip tek bir kreşin temelini atıyor. Toplu açılışın ne olduğunu doğru anlayamamışlar. İnşallah buradaki açılışları görerek çok şey öğrenecekler. Zaten duble yolların, köprülerin, statların, fabrikaların, havaalanlarının, altyapıların, savunmaya sanayisini bizden öğrendiler, inşallah toplu açılışları da bizden öğrenecekler" şeklinde konuştu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, ülkenin ilk ve tek lisanslı deposunu yaptıklarını belirterek, "Bölgemizin en önemli tarımsal ürünü olan Antepfıstığı bizim için sembol değere sahiptir. Ticaretinde depolama sorunu yaşanıyordu. Bakanlığımızın desteğiyle faaliyete giren depomuzda şu anda sigortalı olarak fıstık kabulüne başladık. Depo ürünü sadece muhafaza etmekle kalmayacak hem de ürünün kayıt altına alınması hem de piyasada dengelerin sağlanmasına da ciddi katkılar sağlayacaktır" dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz da, destekledikleri projelerle tarım, yenilikçilik ve girişimcilik ekosisteminde katkı sağladıklarını söyledi. Akyılmaz, sanayi, tarım ve turizmde çok yönlü projelere destek verdiklerini, ayrıca Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne de danışmanlık verdiklerini vurguladı.

"HER ŞEHRİN BİR KOKUSU VARDIR"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Her şehrin bir kokusu vardır. Burada da fıstık kokusu, aroması vardır. Fıstığın kokusu lezzettir, ticarettir. Burada ekonomiyi ekolojiye dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.

Gaziantep'in proje vizyonu olan en fazla marka ve patent tescili ile model bir şehir olduğunu belirten milletvekili Nejat Koçer de, "Şehrin her tarafından proje yükseliyor. Burası tam da Sanayi Bakanlığının vizyonuna uygun bir şehir. 300 fabrika açmıştık, yakında açacağımız yeni fabrikalarımız var" diye konuştu.

Vali Davut Gül isee, konuşmasında kentin önemli bir güne tanıklık ettiklerini belirterek, "Gaziantep Modeli ile birçok önemli faaliyet yapılıyor. Bugün farklı kurumlarımızın projelerini açıyoruz. Herkes iş yapıyor ayrıca birlikte de is yaparak kentin gelişmesini destekliyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından projelerin resim açılışı Bakan Varank ve protokol mensupları tarafından yapıldı.