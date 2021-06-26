YKS soruları ve cevapları yayınlandı mı konusuya ilgili araştırmalar artış gösterdi. Zira, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran tarihlerinde yapılıyor. Adaylar, ilk gün oturumunda YKS - TYT soruları karşısında ter döktü ve doğru cevapları bulmaya çalıştı. TYT soruları adayların bir kısmı tarafından zor olarak değerlendirilirken bir kısmı tarafından kolay olarak değerlendirildi. Adaylar, ikinci gün oturumunda ise önce AYT soruları; daha sonra ise YDT soruları karşısında ter dökecek.
TYT oturumunun bitmesiyle beraber, 2021 YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında araştırmalar hız kazandı. 2021 YKS soruları ve cevapları ile adaylar, sınav puanına yönelik ön tahminde bulunabiliyor. Peki, YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı açıklandı mı? YKS TYT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
İşte, YKS (TYT, AYT, YDT) sınav soruları ve cevapları hakkında bilgiler...
YKS SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor.
2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.
YKS SORULARI YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ- YKS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.