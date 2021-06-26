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Giriş Tarihi: 26.6.2021 23:02

YKS soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2021 Üniversite sınavı YKS sınav soru ve cevapları kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

YKS soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2021 Üniversite sınavı YKS sınav soru ve cevapları kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

2021 YKS sınavı kapsamında, adaylar ilk gün oturumunda zorlu TYT soruları karşısında ter döktü. YKS'nin ikinci gün oturumunda ise önce AYT soruları, daha sonra ise YDT soruları öğrencilere sorulacak. Bu noktada, YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak konusuna yönelik araştırmalar artış gösterdi. Bilindiği üzere, YKS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı adaylar sınav puanına yönelik tahminde bulunabiliyor. Peki, 2021 YKS soruları ve cevapları açıklandı mı, AYT, YDT ve AYT soruları ne zaman yayınlanacak? İşte, 2021 YKS sınav soruları kitapçığı ve AYT, YDT, TYT cevapları ile ilgili merak edilenler

YKS soruları ve cevapları yayınlandı mı konusuya ilgili araştırmalar artış gösterdi. Zira, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran tarihlerinde yapılıyor. Adaylar, ilk gün oturumunda YKS - TYT soruları karşısında ter döktü ve doğru cevapları bulmaya çalıştı. TYT soruları adayların bir kısmı tarafından zor olarak değerlendirilirken bir kısmı tarafından kolay olarak değerlendirildi. Adaylar, ikinci gün oturumunda ise önce AYT soruları; daha sonra ise YDT soruları karşısında ter dökecek.

2021 YKS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

TYT oturumunun bitmesiyle beraber, 2021 YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında araştırmalar hız kazandı. 2021 YKS soruları ve cevapları ile adaylar, sınav puanına yönelik ön tahminde bulunabiliyor. Peki, YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı açıklandı mı? YKS TYT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

İşte, YKS (TYT, AYT, YDT) sınav soruları ve cevapları hakkında bilgiler...

YKS SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor.

2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.

YKS SORULARI YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ- YKS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

YKS OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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YKS soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2021 Üniversite sınavı YKS sınav soru ve cevapları kitapçığı ne zaman yayınlanacak?
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