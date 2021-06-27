Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bu hafta sonu düzenleniyor. İyi bir üniversite hayali ile üniversite sınavının ilk oturumuna milyonlarca aday katılım gösterdi. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü yapıldı ve öğrenciler 135 dakika boyunca zorlu sorular karşısında ter döktü. YKS'nin ikinci gün oturumları olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün 15.45'te olacak ve 120 dakika süre verilecek.

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YKS'NİN İKİNCİ GÜN OTURUMU ÖNCESİ BU DETAYLARA DİKKAT!

YKS sınavı öncesi merak edilen birçok konu ise ÖSYM tarafından yanıtlandı. Bununla beraber, İçişleri Bakanlığı da 2021 YKS genelgesi yayımlayarak adayların ve velilerin yanıtı araştırdığı sonulara netlik kazandırdı. İşte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) öncesi merak edilenler...