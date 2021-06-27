Bakan Koca: Uğur için aşı olun

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını paylaşarak vatandaşlardan bir önce KOVID-19 aşılarını yaptırmalarını istiyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, Gaziantep'te görev yapan bir hemşirenin fedakarlığını anlatarak duyarlılık çağrısı yaptı.