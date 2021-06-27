Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca: Uğur için aşı olun
Giriş Tarihi: 27.6.2021 20:48 Son Güncelleme: 27.6.2021 20:49

Bakan Koca: Uğur için aşı olun

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bakan Koca: Uğur için aşı olun

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantepli hemşire Uğur Demirel'in çalışmalardaki fedakarlığına dikkat çekerek, "Temmuz'da düğünü var, düğünden önce aşı salgına karşı üstünlük sağlamalı" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını paylaşarak vatandaşlardan bir önce KOVID-19 aşılarını yaptırmalarını istiyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, Gaziantep'te görev yapan bir hemşirenin fedakarlığını anlatarak duyarlılık çağrısı yaptı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Hemşire arkadaşımız Uğur Demirel, Gaziantep-Şahinbey'de aşıların bir an önce tamamlanması için çalışıyor. Covid-19 yoğun bakım biriminde görevli meslektaşı Sare Hanımla nişanlı, Temmuza düğün tarihi aldılar: Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı."

Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca: Uğur için aşı olun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA