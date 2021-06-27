Bakan Koca: Uğur için aşı olun

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını paylaşarak vatandaşlardan bir önce KOVID-19 aşılarını yaptırmalarını istiyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, Gaziantep'te görev yapan bir hemşirenin fedakarlığını anlatarak duyarlılık çağrısı yaptı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
"Hemşire arkadaşımız Uğur Demirel, Gaziantep-Şahinbey'de aşıların bir an önce tamamlanması için çalışıyor. Covid-19 yoğun bakım biriminde görevli meslektaşı Sare Hanımla nişanlı, Temmuza düğün tarihi aldılar: Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı."