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Giriş Tarihi: 27.6.2021 17:46 Son Güncelleme: 27.6.2021 18:10

Bakan Pakdemirli açıkladı: Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli açıkladı: Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gebedere mevkinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Denizli Merkezefendi ilçesi Gebedere mevkinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli Merkezefendi ilçesi Gebedere mevkinde saat 14:30'da çıkan orman yangınına 14:45'de arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yaptı. 7 helikopter, 32 arazöz, 5 dozer ve 200 orman personelimizle müdahale ettiğimiz yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor. Ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum." dedi.

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Bakan Pakdemirli açıkladı: Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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