Bakan Pakdemirli açıkladı: Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Denizli Merkezefendi ilçesi Gebedere mevkinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli Merkezefendi ilçesi Gebedere mevkinde saat 14:30'da çıkan orman yangınına 14:45'de arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yaptı. 7 helikopter, 32 arazöz, 5 dozer ve 200 orman personelimizle müdahale ettiğimiz yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor. Ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum." dedi.