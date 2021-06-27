Bakan Varank Şanlıurfa’yı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi'nde toplu açılış ve temel atma töreni için Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Varank, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve partililer tarafından karşılandı.

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Haliliye Belediyesi'nin desteklediği ve yaklaşık 67 milyon TL değerindeki Şanlıurfa STEM Akademi Kariyer merkezi, ayakkabıcılar sanayi bölgesi projesi, kültür adası restorasyonu ve işlevlendirme projesi, Şanlıurfa Tekno-İŞGEM ve Şanlıurfa tekno-girisimcilik ve inavsyon projelerinin toplu açılışı ve temel atma törenine katıldı.