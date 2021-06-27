Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışlarında dereceye girenlere kupa verildi

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın yapıldığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün meydana gelen yangında bir orman işçisi Görkem Hasemir'in, şehit olmasının ardından organizasyondan açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki organizasyon; şehidin anısına saygı dolayısıyla yarın gerçekleştirilecek olan kupa töreninin ardından yapılması planlanan konserin iptal edildiğini duyurdu. Organizasyon finalinde sadece kupa töreni yapıldı. Dereceye giren yarışçılara, kupaları takdim edildi.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde bu yıl 2'incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışlarının Halikarnas Kupası'nın ödül töreninin ardından gerçekleşmesi planlanan konser iptal edildi. Organizasyon finalinde sadece kupa töreni yapıldı. Dereceye giren yarışçılara, kupaları takdim edildi.
Marmaris Körfezi'nden başlayarak Datça ve Bodrum güzergahında yapılan yarışmanın Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül törenin ardından konser olacağı açıklanmıştı. Ancak bölgede süren yangınlarda orman işçisi Görkem Hasdemir'in şehit olmasın üzerine konserin iptal edildiği açıklandı.
Türkiye, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Hollanda'dan 37 yelkenli yat ile 300 sporcunun katıldığı Halikarnas Kupası'nın ödül töreni kupa takdimiyle sınırlandırıldı. Organizasyon finalinde sadece kupa töreni yapıldı. Dereceye giren yarışçılara, kupaları takdim edildi.