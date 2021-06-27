Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışlarında dereceye girenlere kupa verildi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde bu yıl 2'incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışlarının Halikarnas Kupası'nın ödül töreninin ardından gerçekleşmesi planlanan konser iptal edildi. Organizasyon finalinde sadece kupa töreni yapıldı. Dereceye giren yarışçılara, kupaları takdim edildi.

Marmaris Körfezi'nden başlayarak Datça ve Bodrum güzergahında yapılan yarışmanın Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül törenin ardından konser olacağı açıklanmıştı. Ancak bölgede süren yangınlarda orman işçisi Görkem Hasdemir'in şehit olmasın üzerine konserin iptal edildiği açıklandı.