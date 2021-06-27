Darbe sanıklarına ceza yağdı

FETÖ'nün, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından İzmir
'de açılan ve 137 sanık hakkında 2018'de karar çıkan davada, dosyaları ayrılan 141 tutuksuz sanığın davası da sona erdi. İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı
avukatları katıldı. Son sözleri sorulan tanıklar, beraatlerini talep etti. Davayı sonuçlandıran mahkeme, 15 Temmuz'da Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda pilot binbaşı olarak görev yapan Erdem Yılmaz ve pilot albay Nihat Bilican
'ı, 'Anayasa'yı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, İl Jandarma Komutanlığı
'nda görevli Cengiz Kaya'yı aynı suçtan müebbet, Ege Ordusu eski Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Eser'i de aynı suçtan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. 8 sanığa yine aynı suçtan 12'şer yıl 6'şar ay ile 17'şer yıl arasında hapis, 30 sanığı da 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün ile 10'ar yıl 6'şar ay arasında hapis cezası verildi. Dava kapsamında 94 sanık ise beraat etti.