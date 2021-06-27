Emniyetten çarpıcı uyuşturucu raporu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
, şu ana kadar ilaçla tedavisi bulunmayan metamfetminle ilgili yayımladığı raporda, hakkında yürütülen adli işlemler tamamlandıktan sonra tamamı gönüllü olan 6 bin 996 metamfetamin kullanıcısına sorular yöneltti. Alınan cevapların yer verildiği rapordaki bazı çarpıcı detaylar şu şekilde: Genel olarak uyuşturucu kullanımı ve suçlarında erkek egemen durum söz konusudur. Ancak metamfetamin kullanıcılarında kadın oranının diğer madde kullanıcılarına göre yüksek olduğu görülmektedir. Metamfetamin kullananlarda ortalama başlama yaşı diğerlerine göre daha yüksek. Metamfetamin kullanıcıları, diğer madde kullananlara göre anne-baba birlikteliğinde sorun olanlar, yalnız yaşayanlar, boşananlar... İlk madde deneyenlerde evlilerin oranı yüksek. Metamfetamin kullanıcılarında "geçmişte farklı suçlardan işlem gördüğünü" söyleyenlerin oranı, diğer uyuşturucu bağımlılarından fazla. Ayrıca diğer suçlar bakımından "mala karşı" işlenen suçlar da ön planda. Dikkat çeken bir diğer husus, uyuşturucu maddelere para harcama oranı yüksek seviyede. Bu durum, metamfetaminin sokak fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklanıyor.