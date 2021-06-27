İtalya'da son 24 saatte 782 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı binin altında seyretmeye devam ediyor.

782 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 138 bin 391 koronavirüs testi yapıldığı ve 782 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 258 bin 69'a ulaştığı kaydedildi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 472'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 336 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 57 bin 162 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 4 kişi azalarak 294'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 49 milyon 650 bin 721 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 17 milyon 673 bin 81 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı. Öte yandan İtalya'da ülkede beyaz (düşük riskli) bölgelerde açık havada maske zorunluluğu 28 Haziran'da kaldırılacak.