Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

EN SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR ŞU ŞEKİLDE;

Kabinede alınan kararları paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."