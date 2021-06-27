Son dakika | AK Parti'de yeni dönem: 11 milyon için kollar sıvandı

GENÇLER HEDEF KİTLESİ

AK Parti'nin odaklanacağı konulardan biri de gençler olacak. AK Parti'nin kendi yaptırdığı anketlere göre parti, gençler arasında birinci sırada çıkıyor. AK Parti'yi CHP takip ediyor. AK Parti'nin genel oyu yüzde 40 civarında görünüyor. Ancak 18-24 yaş grubunda yine birinci parti olmasına karşın, bu dilimdeki oy oranı genel oy oranlarının 6-7 puan altında, yani yüzde 33-34'ler civarında çıkıyor. AK Parti'ye, son birkaç seçimdir bu yaş grubunda genel ortalamalının 5-6 puan altında oy geliyor.