Son dakika | DSÖ'den kritik delta koronavirüs açıklaması: 2 doz aşı bile olsa...

Son dakika haberi: Koronavirüste sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) son günlerde artış gösteren ve Türkiye'de de görülen Kovid-19 Delta varyantı vakalarından sonra çok konuşulacak açıklamalar geldi. DSÖ yetkilisi aşılar ve maske kullanımı için kritik son dakika açıklamaları yaptı.

Son dakika... Hindistan'da salgının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan Delta varyantı dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Şu anda küresel anlamda en baskın koronavirüs tipi olarak kabul edilen Delta varyantı bugüne kadar Türkiye de dahil 80'den fazla ülkede görüldü.