Giriş Tarihi: 27.6.2021 11:23

Son dakika: Ege ve Akdeniz'in canına okudu! Balon balığı için flaş karar AA

Son dakika haberi... Süveyş Kanalı'nın genişletilmesi ve gemilerin boşalttığı denge suyu ile denizlerimize taşınan Balon balığı kabusu her geçen gün büyüyor. Konuyla ilgili seferberlik başlatılırken bu mücadelenin çerçevesi belirlendi. Alınan kararlar ile bu istilacı ve zehirli türe karşı destek ve teşvik uygulamaları hayata geçiriliyor. İşte Balıkçıdan tatilciye herkesi endişelendiren balon balığı ve diğer tropik istilacı türlerle ilgili kararlar

Son dakika haberi... Balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemesi ile destekleme kapsamında avlanan söz konusu balıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu. RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, 3 Mayıs 2021 ila 31 Aralık 2023 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıkları türlerinin Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Tebliğde, avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hususlar da yer alıyor.