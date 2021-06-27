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Giriş Tarihi: 27.6.2021 10:52 Son Güncelleme: 27.6.2021 11:05

Son dakika! Gara'ya hava harekatı: 3 PKK'lı etkisiz

Son dakika! Gara'ya hava harekatı: 3 PKK'lı etkisiz

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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Son dakika! Gara'ya hava harekatı: 3 PKK'lı etkisiz
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