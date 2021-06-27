Son dakika: İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı! 1 Temmuz itibariyle düğünlerde yeni dönem başlıyor

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgede, nişanlar, düğünler ve nikah merasimlerine ilişkin detaylar aktarıldı. Peki, nikahlar ve düğünler nasıl yapılacak? Nikahlar ve düğünlerde kişi sayısı sınırı kalktı mı, yemek ikrami yapılacak mı? İşte detaylar...
DÜĞÜN VE NİKAHLARDA YİYECEK VE İÇECEK İKRAMI YASAĞI KALDIRILDI MI?
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
Nikah ve Düğün merasimlerinde;
- Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.
- Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.
- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.
- Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.
- Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacaktır.
- Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.
3.3- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir.Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge! Yeni dönemin detayları belli oldu