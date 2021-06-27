Türk polisini hedef gösteren CHP'ye tepkiler çığ gibi!

"EMNİYET TEŞKİLATININ HEDEF GÖSTERİLMESİNİ KINIYORUZ"

CHP tarafından yapılan paylaşıma tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ise, "Maalesef uzun süredir kontrol edemedikleri siyasal öfkeyle, devlete isyan eden ve başkaldıranlara kadar düşen ve görevini yapan polise zorba diyen bu zihniyeti kınıyoruz. Emniyet teşkilatının hedef gösterilmesini de kınıyoruz" açıklamasında bulundu.