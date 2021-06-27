Uzmanlar son noktayı koydu: Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı yaptırabilir mi?

MİLYONDA BİR!

Alerjisi bulunanların bu durumdan korkması nedeniyle Kovid-19 aşısı olmakta tereddüt yaşadığını dile getiren Mungan, şu bilgileri paylaştı:

"Tüm aşılarla ilgili ciddi alerjik reaksiyonların oluşması milyonda bir gibi çok düşük oranda. Kovid-19 aşılarında ise özellikle BioNTech/Pfizer aşısıyla ilgili vakalar üzerinden yapılan değerlendirmelerde bu oranın 1 milyonda 4,6 olduğu saptandı. Yani tüm aşılarda görülenden çok farklı bir oran değil.

Sinovac'ta ise fazla bir veri bulunmamasına karşın kendi merkezlerimizdeki aşı uygulamalarından ulaşan sonuçlar, BioNTech ile benzer olduğunu gösteriyor. Ayrıca dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 aşısı olup anaflaksi sebebiyle kaybedilen hasta bildirilmedi."