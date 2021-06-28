15 yaşındaki genç kızın düşme olayında flaş!

İstanbul Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal 4 arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için gittiği ormanlık alandan henüz bilinmeyen bir sebeple uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında arkadaşları gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Elif Çakal'ın 4 arkadaşı "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



İddiaya göre olay şöyle gelişti, önceki gün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Taş Ocaklar Mevkii'nde Elif Çakal ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada arkadaşlarıyla birlikte olan Elif Çakal, henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü.



Yürütülen soruşturma kapsamında olay anında orada bulunan Tuana Y. ve Senem T. ile 2 erkek arkadaşı gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde bugün savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheli, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.