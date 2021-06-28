Ailecek tatil yapacaklardı! İki çocuk annesinin şüpheli ölümü

Bahçelievler'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan 39 yaşındaki Hülya Karabul, gece saatlerinde çıktığı çatıdan apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Karabul'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı. Ailesi ile bugün tatile gitmek için plan yaptığı öğrenilen Karadul'un apartman çatısına ne için çıktığı bilinmezken, şüpheli ölümün kaza mı yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Olay İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Aladağ 1 Sokak üzerinde yer alan 6 katlı bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk annesi Hülya Karabul (39), en üst kattaki dubleks dairesinde yer alan küçük bir pencereden apartman çatısına çıktı. İki çocuk annesi çatıda bir süre geçirdikten kısa bir süre kendisini bir anda yerde buldu. İki apartman arasındaki boşluğa düşen Karabul kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı. Düşme sesiyle irkilen apartman sakinleri ne olduğunu görmek için bina boşluğuna baktıklarında Karabul'un kanlar içerisindeki bedeniyle karşılaştı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Karabul'u düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Karabul, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

PENCERE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Hayatını kaybeden Hülya Karabul'un cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, iki çocuk annesinin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Karadul'un çatıya çıkmak için teras katındaki dairesinde yer alan pencerenin kolaylıkla çıkalabilecek bir yer olmadığı öğrenilirken, iki çocuk annesinin çatıya hangi amaçla çıktığı ise merak konusu oldu.

AİLESİYLE TATİLE GİDECEKTİ

Kadının cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları, olaydan hemen önce Karabul ile yaptıkları görüntülü konuşmada çok keyifli olduğu ve eğlenmek için ailesiyle birlikte halay çektiğini kaydetti. SABAH'a konuşan yakını "Bugün ailesiyle birlikten tatile gitmek için el ele evden çıkmaları gerekiyordu, cenazesi çıktı. Çok mutlu bir aileydiler, birbirlerine çok bağlıydılar. Neden oldu bilmiyoruz. O çatıya çıkmak için küçük bir pencereden geçmek gerekiyor, herkes oradan geçemez. Zaten o çatıya neden çıktı bilmiyoruz. Keşke o eve hiç taşınmasaydı, en üst kata taşınmasalardı keşke" dedi.

Polis Karabul'un şüpheli ölümünün intihar mı yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor.