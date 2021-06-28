AYM Başkanı Arslan: “Hukuk devletinde uzaktan kumandalı yargı da yargıç da düşünülemez”

Anayasa Mahkemesi'nde "Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı" sempozyumu başladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, sempozyumun açılış konuşmasını yapıyor.



Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arsan, hukuku uygulamakla ve adaleti tesis etmekle görevli olan başta hakimler olmak üzere yargı mensuplarının şiarının 3A, yani akıl, ahlak ve adalet olması gerektiğine dikkat çekerek, "Akıl iradeyi, bağımsızlığı, düşünme ve bilgi sahibi olma kapasitesini ifade eder. Yargı mensubu aklını kullanmak zorunda olan kişidir. Bu nedenle hakim ve savcılar sadece akıllarını kullanırken cesarete ihtiyaç duyabilirler. Kant'ın belirttiği üzere aklını kullanmaya cesaret edemeyenler, vesayet altında kalmaya mahkumdur" dedi.



Vesayet altındaki yargısal akılın adaleti tesis edemeyeceğini vurgulayan Arslan, "Bunun en canlı ve yıkıcı örneğini Türkiye'yi 15 Temmuz darbe girişimine götüren süreçte yaşadık. Akıllarını ve vicdanlarını başkalarına teslim edenlerin yaptıkları ve yaşattıkları hukuksuzluklara hep birlikte şahit olduk. İki hafta sonra beşinci yılını idrak edeceğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle ifade etmek isterim ki, bu meşum darbe teşebbüsünden çıkarılması gereken en önemli derslerden biri, yargı bağımsızığı ve tarafsızlığının ve bunun yanında yargı mensuplarının sadece hukuku bağlı kalarak karar vermelerinin sağlanmasının demokratik hukuk devletinin geleceği bakımından hayati derecede önemli olduğu gerçeğidir" ifadelerini kullandı.



15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden önce Yüce Divan Salonu'nda yaptığı ilk konuşmada, "Unutmayalım ki, fikri ve vicdanı hür olmayandan hakim olmaz. Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan veya iradesine ipotek konmasına izin veren kişiden hakim olmaz. Hukuk devletinde uzaktan kumandalı yargı da yargıç da düşünülemez." İfadelerini kullandığını hatırlatan Arslan, şunları söyledi:



"Esasen bu sözler, farklı zaman ve mekanlarda farklı kelimelerle ifade edilse de, evrensel hukuk devleti anlayışının esaslarıdır. Bu esaslardan uzaklaşıldığında hukuk ve adalet açığı ortaya çıkacaktır. Hukuk ve adalet açığı bir ülkenin geleceği bakımından her türlü açıktan daha tehlikelidir. Zira bu açık, temeli adalet olması gereken devlete yönelik toplumsal güveni e inancı zedeleyecektir.



Önemle vurgulamak gerekir ki, hukuk devletinde adaletin yegane adresi mahkemelerdir. Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği, bağımsız ve tarafsız yargılama ilkelerine uygun şekilde uyuşmazlıklara çözüm üretemediği bir yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır."