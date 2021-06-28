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Giriş Tarihi: 28.6.2021

Belediyenin güvenlik görevlisi terörist çıktı

Özgür CEBE Özgür CEBE
Belediyenin güvenlik görevlisi terörist çıktı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 10 milyon liralık kırmızı listede aranırken öldürülen PKK'nın sözde Özel güç sorumlusu Dr. Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden çıkan şifreli dijital dokümanlarda, Dicle Üniversitesi'nde ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olan Veysel Sonsuz'un silahlı, üniformalı fotoğrafları ve özgeçmiş raporu bulundu. Eşi de üniversitede hemşirelik yapan Sonsuz, itirafçı olarak belediyelerdeki ihalelerden PKK'ya aktarılan pay ile örgüt ile belediyeler arasındaki organik bağı detaylarıyla anlattı. Mahkeme, sanığı dağ kadrosunda silah ve bomba eğitimi aldığına dair somut deliller bulunduğundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak yakalandıktan sonra terör örgütünün çökertilmesine yönelik önemli bilgi ve belgeler sağladığı için ceza, etkin pişmanlık kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirildi.
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Belediyenin güvenlik görevlisi terörist çıktı
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