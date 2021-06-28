Beyan delil kabul edilmedi! Cinayet intihar çıktı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan Uğur Akdağ, kız kardeşinin eski erkek arkadaşı Serdar Ç. ile araç ile gezmeye gitti. Yol üzerinde araçtan inen Akdağ yanında getirdiği silah ile başına ateş ederek intihar etti. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Akdağ'ın kız kardeşi Yağmur A., "Serdar ile 8 yıllık birlikteliğimiz oldu ancak ayrıldık. Ardından nişanlandım. Bu durumu hazmedemeyip sürekli rahatsız ediyordu. Daha evvel bir koruma kararı aldırmıştım.

Olaydan bir hafta önce nişanı bozmakla tehdit etti. Uğur'un nişanımda oynadığı görüntülerle ilgili, 'O Uğur'a da soracağım. Karı gibi sandalyenin üzerinde oynuyor' dedi. Serdar olaydan önce beni arayarak 'Cesaretin varsa istediğin yere gidelim yuva kuralım. Eğer en ufak bir yanlışım olursa belimde silah var çek vur beni' şeklinde konuştu. Uğur'da kesinlikle silah yoktu. Bana kafayı taktığı için bu olayı gerçekleştirmiş olabilir" dedi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık olay anında intihar eden Akdağ'ın yanındaki Serdar Ç.'ye, 'Kasten adam öldürme' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' aşıma' suçlarından müebbet hapis cezası ile 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ABİ KAFAMA SIKIYORUM' DEDİ



Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Serdar Ç savunmasında, olayın intihar olarak gerçekleştiğini, 'Abi ben kafama sıkıyorum' dedikten sonra ateş ettiğini söyledi. Serdar Ç, "Uğur ile iş yerime gittik biraz alkol aldık. Uğur bana çok daraldığını söyledi ve çıktık. Issız ve sessiz bir yere gittik. Arabadan indik, Uğur arabanın önüne diz çökmüş vaziyette ağlamaya başladı. Sıkıntılarından bahsetti, arabanın önünde volta atmaya başladı. Bana doğru dönerek 'Abi ben kafama sıkıyorum' dedi, silah ateşlendi ve yere sert bir şekilde düştü. İnşallah şaka yapıyordur diye düşünerek hemen yanına gittim ve kanı gördüm bu sırada ambulansı aradım. Olay günü annesini hastaneye bırakırken vedalaşmış bunu bilseydim ona engel olurdum" diye konuştu.

MAHKEME BEYANI DELİL KABUL ETMEDİ



Sanık Serdar Ç. hakkında kararı açıklayan mahkeme, tanık beyanlarının tek başına yeterli delil olmayacağını kaydederek kesin ve inandırıcı delil olmaması nedeniyle 'Kasten adam öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlarından beraatine hükmetti. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında somut deliller için çabaladıklarını ve beyanın tek başına kabul edilmemesi gerektiğini gördüklerini kaydeden Serdar Ç'nin avukatı Muhammet Esad Ulusal, "Müvekkilim merhumun yanında bulunan son kişi olduğundan her ihtimali değerlendirmek isteyen Savcılık tarafından gözaltına alınmış, Merhumun yakınlarının olayın sıcağında o anki şok ve üzüntüleriyle olduğunu değerlendirdiğimiz ifadeleriyle de tutuklanmıştır.



Müvekkil ne yazık ki bir süre de tutuklu kalmıştır. Bu süreçte hem sevdiği bir insanı kaybetmenin, hem de özgürlüğünden mahrum olmanın üzüntüsünü yaşamıştır. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında bilhassa somut delillerin irdelenmesi adına yaptığımız çabaların ve savunmalarımızın da etkisiyle öncelikle tahliye olan müvekkilin yargılama sürecinde ortaya konulan delillerle birlikte masum olduğu ortaya çıkmış ve adalet çok kısa bir süre de tecelli ederek müvekkilim kasten adam öldürme suçundan beraat etmiş ve karar kesinleşmiştir" dedi.

"BEYAN TEK BAŞINA DELİL KABUL EDİLMEMELİ"



Avukat Ulusal, "bize bu yargılama göstermiştir ki; beyan delili tek başına delil kabul edilmemelidir, çünkü olayın başında sıcağı sıcağına alınan ifadeler eksik ve olayın kişilere verdiği üzüntü ve öfkenin etkisiyle yanlış olabilmektedir. Bununla ilgi yargı reformunda çalışmaların yapıldığını da duymaktayız, bir hukukçu olarak beyan delili başkaca somut delillerle desteklenmeden ön kabulle hareket edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.