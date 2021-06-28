Bilim insanlarından BioNTech aşısıyla ilgili sevindiren açıklama: Yıllarca koruma sağlayabilir

KOVİD-19'UN ÜÇ VARYANTINA KARŞI ETKİLİ

Yeni çalışma ayrıca bu iki mRNA aşısının, aşı etkinliğini azalttığı söylenen "beta varyantı" da dahil olmak üzere, Kovid-19'un üç varyantına karşı etkili olan yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar ürettiğini gösterdi.

Araştırmaya öncülük eden St. Louis'deki Washington Üniversitesi profesörü Ali Ellebedy, "Bu, bağışıklığımızın aşıdan daha dayanıklı olduğuna gösteren iyi bir işaret" ifadesini kullandı.