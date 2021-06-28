Bilim insanlarından BioNTech aşısıyla ilgili sevindiren açıklama: Yıllarca koruma sağlayabilir

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı birçok ülkede aşılama çalışmaları başladı. Türkiye de aşılama yapan ülkeler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Ülkemizde şu anda, virüse karşı Sinovac ve BioNTech aşıları uygulanıyor. Vatandaşların aşıya ilgi gösterdiği günlerde, BioNTech aşısıyla ilgili de sevindiren gelişmeler yaşandı.
GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK REAKSİYONU OLUŞTURUYOR
New York Times'ın (NYT) ulaştığı bilgilere göre, bir grup bilim insanı, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının insan vücudunda Kovid-19'a karşı yıllarca koruma sağlayabilecek güçlü bir bağışıklık reaksiyonu oluşturduğu yönünde deliller elde etti.
KOVİD-19'UN ÜÇ VARYANTINA KARŞI ETKİLİ
Yeni çalışma ayrıca bu iki mRNA aşısının, aşı etkinliğini azalttığı söylenen "beta varyantı" da dahil olmak üzere, Kovid-19'un üç varyantına karşı etkili olan yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar ürettiğini gösterdi.
Araştırmaya öncülük eden St. Louis'deki Washington Üniversitesi profesörü Ali Ellebedy, "Bu, bağışıklığımızın aşıdan daha dayanıklı olduğuna gösteren iyi bir işaret" ifadesini kullandı.
DELTA VARYANTI KONUSUNDA VERİ YOK
Nature dergisinde de yayımlanan çalışmada, her iki aşının da ilk dozundan yaklaşık dört ay sonra vücudun lenf düğümlerinde, bağışıklık hücrelerini gelecekteki enfeksiyonlara karşı koruma sağlamak için etkili bir şekilde eğiten germinal merkezlerin hala bulunduğu tespit edildi.
Bilim insanlarının araştırması, aşıların koronavirüsün diğer varyantlardan daha bulaşıcı olan "delta varyantı"na karşı etkinliği konusunda ise bir tespitte bulunmuyor.