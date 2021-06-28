Bingöl’de çıkan orman yangının büyük bir alanı söndürüldü

Bingöl'ün Genç İlçesine bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri mevkiinde nedeni belirlenemeyen yangın 25 Haziran'da başlayan kuru otların tutuşması ve rüzgârın etkisiyle yayılan yangına ekipler, havadan ve karadan söndürme işlemi aralıksız devam ediyor.

Adana ve Hatay Dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme helikopteri, Bingöl ve Elazığ'dan gelen 45'e yakın Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlardan oluşan ekip 'in yangın söndürme işlemi devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından helikopterden çekilen görüntülerde, yangının büyük kısmının söndürüldüğü görülüyor.