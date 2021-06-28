Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bingöl’de çıkan orman yangının büyük bir alanı söndürüldü
Giriş Tarihi: 28.6.2021 15:19

Bingöl’de çıkan orman yangının büyük bir alanı söndürüldü

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de çıkan orman yangının büyük bir alanı söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde Servi bölgesi Güzeldere mevkiinde 3 gün önce çıkan ormanlık alandaki yangın 2 yangın söndürme helikopteri ve 45 personelle büyük bir bölümü söndürüldü.

Bingöl'ün Genç İlçesine bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri mevkiinde nedeni belirlenemeyen yangın 25 Haziran'da başlayan kuru otların tutuşması ve rüzgârın etkisiyle yayılan yangına ekipler, havadan ve karadan söndürme işlemi aralıksız devam ediyor.

Adana ve Hatay Dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme helikopteri, Bingöl ve Elazığ'dan gelen 45'e yakın Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlardan oluşan ekip 'in yangın söndürme işlemi devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından helikopterden çekilen görüntülerde, yangının büyük kısmının söndürüldüğü görülüyor.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl’de çıkan orman yangının büyük bir alanı söndürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA