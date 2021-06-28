Dağ köyünde aşı operasyonu

Pandemiyle mücadelede 1.5 yıldır destan yazan sağlık savaşçıları şu ana kadar 47 milyonu aşkın aşı vurdu.

SABAH, Batman Sason'da 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde Türk, Kürt, Ermeni ve Araplar'ın birlikte yaşadığı dağ köylerinde Batman İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aşı çalışmalarını görüntüledi. İşte zorlu dağ yollarını aşan sağlık ekiplerinin telefonların bile çekmediği derin vadilerde verdikleri mücadeleye tanıklık ettiğimiz o anlar:



BATMAN MODELİ... 600 bin nüfuslu Batman'da koronavirüs sürecinin başından beri örnek bir mücadele verildi. Şehir merkezinde kriz merkezi ve ilçelerde kurulan çağrı merkezleri ile vatandaşların bütün sorularına 7 gün 24 saat cevap verildi. Her korona hastasının evine gidildi, koronavirüs testi yaptırmak isteyen herkese ulaşıldı.Eğitim seviyesinin düşük olduğu bölgelerde aşı tereddüttü olan kişiler için 135 kişilik özel bir ekip oluşturuldu.

Kaymakamlar, kanaat önderleri, imamlar, muhtarlar, okul müdürlerinden oluşturulan ekiple vatandaşların aşı tereddüttü giderildi. Binlerce kişi aşı olmaya ikna edildi.



SON DURAKTAYIZ...

Batman şehir merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Sason Çalışırlar Köyü'nde yapılacak aşı çalışmaları için sağlık ekibiyle sabah erkenden buluştuk. Ekibin başında bölgede 16 yıldır doktorluk yapan Ali Yeniocak bulunuyor.

Hemşireler Hamide Gök, Esra Aslan ve hizmetli sağlık memuru Mehmet Zeki Aslan ekibin diğer üyeleri. Bir ambulans ekibi de aşılama sonrası yaşanacak herhangi alerjik bir durum için hazırda bekletiliyor Çalışırlar Köyü Ermeni vatandaşların yoğunlukta yaşadığı ve daha çok Arapça konuşulan bir bölge olduğu için Sason İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları bize mihmandarlık yapmak için eşlik ediyor.

Bölge halkı için kutsal kabul edilen Mereto Dağı eteklerine kurulu Çalışlar Köyü'ne zorlu bir yolculuğun ardından ulaşıyoruz. Dağın zirvesinde Maruta Parstır Asdvdzazin Kilisesi bulunuyor.

Sağlık ekipleri bu köye "Son durak" diyor, çünkü bundan sonra yol yok.

Ekipler hazırlıklarını tamamladıktan sonra yanlarında muhtar ev ev gezmeye başlıyor.



NORMAL HAYAT...

Girilen evlerde aşı yaptıracak kişinin önce tansiyon ve nabzına bakılıyor. Herhangi bir şikayeti olup olmadığı soruluyor.

Aşı yaptıracak her kişi için bir borkod oluşturuluyor ve aşı yapılmadan önce sisteme girilmesi gerekiyor.

Sağlık ekiplerinin en büyük sıkıntılarından biri dağ köylerinde internete ulaşabilmek.

Hemşire Esra Aslan, sinyal yakalayabilmek için kerpiç damlı evlerin çatısına çıkıyor.

Türkçe bilmeyenlere Arapça, Kürtçe tercüme yapılıyor.

Köylüler, tandır ekmeği ve soğuk ayran tüketiyor.

Hemşire Hamide Gök dört, Esra Aslan 3 yıldır Soson'da görev yapıyor.

Kışın birçok yol ulaşıma kapalı olduğu için paletli kar araçlarıyla hastalara ulaştıklarını anlatıyorlar.

Sağlık kahramanları "Eski günler çok yakın. Hep birlikte bu savaşta galip geleceğiz.

1 Temmuz'da başlayacak normal hayat kesintisiz devam edecek" diyor.