Darbeci F-16 pilotu Yunanistan'a kaçmış! İşte FETÖ'de Jet Pilotu olmanın ön şartı

Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında pilot olarak görev yapan Musa Ekmekçioğlu, Konya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Bir ay sonra tahliye edilen Ekmekçioğlu hakkında bu kez İstanbul Başsavcılığınca başka bir soruşturmayla ilgili yakalama kararı çıkarıldı. Tekrar gözaltına alınan darbeci pilot, bu kez adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Son görev yeri Diyarbakır olduğu için hakkında iki ayrı iddianame hazırlanan Ekmekçioğlu, Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmaya başladı. Bu yargılama devam ederken ankesör soruşturmasında ardışık aramaları ortaya çıkan Ekmekçioğlu hakkında birleştirme talebiyle üçüncü bir iddianame daha hazırlandı. Somut deliller ışığında yeniden tutuklanabileceğini anlayan pilotun yakın bir aile bireyinin desteğiyle yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçtığı tespit edildi. Mahkeme ifadesi alınamayan Ekmekçioğlu hakkında üçüncü kez tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

HİZMET HAREKETİNİN ÜZERİNİZDE EMEĞİ VAR

Hava Harp Okulunda darbeci pilotla birlikte öğrenim gören ve itirafçı olan Pilot F.A ifadesinde, "Hava Harp Okuluna, Maltepe ve Işıklar Askeri Liselerinden gelen 300 öğrenciyle Öğrenci Seçme Uçuşu eğitimine katıldık. Bu eğitimde FETÖ'cü son sınıf öğrencileri, örgütten olmayan öğrencileri uçuş sınavlarına çalışamayacak şekilde askeri eğitim verdikleri için uçuş sınavına çalışamıyorlardı. Bu askeri eğitimi benim gibi FETÖ'cüler örgüt üyelerinden alıyordu" dedi. Pilotlar A.K ile İ.K'da öğrenci seçme uçuşlarında eğitimleri Musa Ekmekçioğlu'ndan aldıklarını belirterek, "Eğitim kampına katılmadan önce rehber öğretmenim bana kampın çok zorlu geçeceğini, inancımız için dayanmam gerektiğini, hizmet hareketinin benim üzerimde çok hakkı olduğunu, her şeye rağmen tamamlamam gerektiğini anlattı" dediler.

GÜZEL KIZLARLA DENİZE GİRİN NE İŞİNİZ VAR PİLOTLUKTA

Kamp eğitimlerinin FETÖ'cü olmayanları saf dışı bırakmak için çok ağırlaştırıldığını anlatan itirafçı iki pilot, "FETÖ'den olmayan öğrencilere normal eğitimin dışında şok timi adıyla gruplar oluşturuluyor, bunlar günde 1 saat uyku izni şeklinde işkenceye varan uygulamalara maruz bırakılıyordu ki, pes edip gitsinler. Her biri Anadolu'nun ücra köşesinden vatan ve millet sevgisiyle gelen sadece FETÖ'cü değiller diye eğitim adı altında ağır mobbing uygulamalarına maruz bırakılıyordu. Bunların başında Musa Ekmekçioğlu vardı. Kendisi öğrenci abisiydi. Ekmekçioğlu bize güneşin altında, güneşe bakma eğitimi diye gözümüzü kapatmadan güneşe baktığımızdan emin olarak bir saatlik eğitimler, bazen dikenli arazide sürünmeler, ördek yürüyüşüyle ağaç etrafında sürekli bize 'Ağaç senden özür diliyorum' gibi kelimeleri söyletmek, özellikle köpek, kedi gibi canlılara el selamı verdirip özür diletme yaptırıyordu. Ekmekçioğlu, FETÖ'cü olmayanları asfalt yola sırt üstü yatırıp, 'Gözünüzü kapatın ve hayal edin. Deniz kenarında, kumsalda etrafınız cıvıl cıvıl güzel kızlarla dolu ve onlarla denize girdiğinizi düşünün' diyor ve 'Ulan ne işiniz var burada terk edip gidin burayı' diyerek psikolojik baskı uyguluyordu. Eğitimlerde su içmemize kesinlikle izin vermezdi. Kendisi gölgede oturup karşımızda soğuk meşrubat içerdi. Birçok kişi bu haksızlıklara dayanamayıp okulu bıraktı" dediler.

HANGİ GAZETEYİ VE KÖŞE YAZARLARINI OKUYORSUN

İzmir Çiğli 2. Ana Jet, Konya 3. Ana Jet, Balıkesir 9. Ana, Ankara Akıncı Ana Jet ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlıklarında F-16 pilotluğu yaptığını anlatan Musa Ekmekçioğlu, İtalya ve İngiltere'de tatbikatlara katıldığını belirtti. Pilotluk mülakatına girdiğinde kendisine hangi köşe yazarlarını ve hangi gazeteyi okuduğu, Cuma namazlarına gidip gitmediği, kız arkadaşı olup olmadığı, annesine sorulması halinde hangi kötü özelliğini kendilerine söyleyebileceği gibi sorularla karşılaştığını ifade eden Ekmekçioğlu, FETÖ'cü olmayanlara baskı ve mobbing uygulamadığını iddia etti.

30 KEZ ANKESÖRDEN ARDIŞIK ARAMASI ÇIKTI

İddianamede, FETÖ'nün Hava Kuvvetlerine ve özellikle de pilotlara son derece önem verdiği, örgüt üyesi pilotlarla eğitimlerinin en başından itibaren irtibatta bulunduğu, onların hayatının her alanını dizayn ettiği, gizli ve düzenli toplantılar yaptığı, örgüte bağlılıklarını arttırmak için sürekli denetim altında tuttuğu kaydedildi. Sanık Musa Ekmekçioğlu'nun örgüt üyeleri ile bir nevi rekabet veya yarış halindeki diğer kişileri saf dışı bırakmak için fiziki ve psikolojik mobing uygulayarak FETÖ'cü pilotlara avantaj sağladığı, pilotaj öğrencilerine mobing uygulayıp eğitimlerini yarıda bırakmasına sebep olduğu vurgulandı.

Pilot Ekmekçioğlu'nun 30 defa Savaş Musal adlı askerle peş peşe ankesörlü sabit hattan ardışık olarak da arandığı dikkate alındığında örgüt üyesi olmak suçundan cezalandırılması istendi.