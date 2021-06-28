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Giriş Tarihi: 28.6.2021 11:41

Gara’da öldürülen 3 terörist sözde ‘özel güç’ yapılanmasında yer alıyordu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Gara’da öldürülen 3 terörist sözde ‘özel güç’ yapılanmasında yer alıyordu

Türkiye’de eylem planlaması yapan 3 terörist, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesine yapılan hava harekâtı ile öldürüldü. Teröristlerin Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde bulunduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonlar devam ederken, Gara'da teröristlere bir darbe daha vuruldu. Irak'ın kuzeyi Gara'da dün etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde yapılan keşif ve istihbarat sonucu, Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerinin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Gara’da öldürülen 3 terörist sözde ‘özel güç’ yapılanmasında yer alıyordu
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