Gara’da öldürülen 3 terörist sözde ‘özel güç’ yapılanmasında yer alıyordu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonlar devam ederken, Gara'da teröristlere bir darbe daha vuruldu. Irak'ın kuzeyi Gara'da dün etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde yapılan keşif ve istihbarat sonucu, Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerinin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.