İstanbul’da aşılama hedefine yaklaşılıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de başlatılan aşılama işleminde 27 Haziran tarihine kadar aşı seferberliğinde İstanbul'da birinci ve ikinci doz aşılamada 8 milyon 601 bin 541 doz aşının yapıldığı yüzde 53 oranına ulaşıldığı kaydedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 18 yaş üstü hedeflenen nüfusun 11. Milyon 651 bin 325 kişi olduğu İstanbul'da 26 Haziran tarihinde 1. doz: 6 milyon 179 bin 072 kişi , 2. doz: 2 milyon 422 bin 469kişi olmak üzere Toplamda 8 milyon 601 bin 541 kişiye doz aşı yapıldı. Aşı seferberliğimiz devam ediyor. 18 yaş üstü hedeflenen nüfus 11. Milyon 651 bin 325 kişi olduğuna göre genç lere yapılacak aşılamadan sonra ulaşılan yüzde 53'lük oranın hızla yukarıya çıkarılması için haydi aşıya diyoruz" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, nüfusa göre İstanbul'da 9,5 milyon insanın aşılanması gerektiğini söyleyerek, "Şu ana kadar 8.6 milyon aşıladık, 2 buçuk milyonu kaldı. Bunu da Temmuz'un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız" dedi. Aşılamadan sonra Temmuz ve Agustos aylarının rahat geçirileceği kaydedildi.