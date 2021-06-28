İzmirliler, CHP’li yerel idareleri şikayet etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, hafta sonu Konak'taki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda hem esnaf ziyareti gerçekleştirdi hem de alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Pandemi sürecinde devletin verdiği desteklerden ötürü esnafın nefes almasını sağladığını belirten Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Pandemi boyunca hem devletimiz hem de milletimiz fedakarca bu süreci yürüttü ve aşılama sürecinin de hızlanması ile normal hayatımıza dönmemiz için bizi güzel günler bekliyor. Gün de bir buçuk milyon doz aşıyı geçen aşılama ile sağlık sistemimizin ve sağlık çalışanlarımızın gücünü bir daha görmüş olduk." dedi.

VATANDAŞ CHP'Lİ YEREL İDAREDEN ŞİKAYETÇİ

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ın İzmir'in kalbi olduğunu ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Esnaf ve buraya gelen vatandaşımız yerel yönetimden çok şikayetçi. En ufak bir yağmurda bile dükkanları sel basıyor. Yağmur yağmaması için adeta dua eder hale gelmişler. Kanalizasyonlardan, ızgaralarından gelen kötü koku nedeniyle ve çeşitli haşeratların çıkamaması için kendi imkanları ile ızgaraları kapatıyorlarmış. Yıllarıdır CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yönettiği İzmir'de çözüme kavuşamamış o kadar problem var ki, artık İzmir hemşehrilerimiz isyan eder noktaya geldi. Sokakta yürürken önümü çevirip, CHP'li belediyelerin İzmir'e ihanet ettiğinden ve çalışmamalarından şikayet edip, İzmir'i artık AK Parti belediyeciliği ile tanıştırılması ve hizmet görmesi gerektiğini söylüyorlar. İzmir'in CHP'li Büyükşehir ve ilçe belediyelerince kaderine terk edildiğini, biz de sokakta gezdiğimizde şahit oluyoruz, vatandaşımızdan duyuyoruz. Ulaşımdan altyapıya kadar İzmir'in birikmiş sorunlarını, 2024'te İzmir'i AK Belediyecilikle tanıştırıp, bir bir sorunlarını biz çözeceğiz." dedi.