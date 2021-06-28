Kadın savcı sayısı 19 yılda 10 kat arttı

Yargı
alanında yapılan reformlarla birlikte adalet görevini yerine getiren hakim ve savcılar arasında son yıllarda kadınların sayısındaki artış dikkati çekiyor. Adalet Bakanlığı
verilerine göre AK Parti
'nin iktidara geldiği 2002'de 3 bin 114 erkek cumhuriyet savcısı, 4 bin 388 erkek hakim vardı. Kadın savcı sayısı 122, hakim sayısı ise bin 725 civarındaydı. 2021 itibarıyla ise erkek cumhuriyet savcısı 5 bin 845, erkek hakim sayısı 8 bin 124'e yükseldi. Buna karşılık kadın cumhuriyet savcısı bin 43, kadın hakim sayısı 6 bin 930 oldu. Bu verilere göre, kadın savcı sayısının 19 yıl içinde 10 katına çıktığı, hakim sayısının ise yaklaşık 3 kat arttığı görüldü.