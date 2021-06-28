Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kovid hastasıyken kalbi kurtarıldı
Giriş Tarihi: 28.6.2021

Kovid hastasıyken kalbi kurtarıldı

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Kovid hastasıyken kalbi kurtarıldı
Gürkan Şen'in (42) Kovid-19 geçirdiği sırada yaşadığı şikâyetleri sebebiyle gittiği hastanede kalbi besleyen 2 damarında ciddi darlık tespit edildi. Kalbe kan pompalayan damarlar işlevini yitirme noktasına gelmişti. İstanbul'da özel bir hastanede kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara ve Dr. Öğr. Gör. Halil Hüzmeli, hastaya robotik by pass uyguladı. Özkara, "Gürkan Bey'in kalp krizi riskini ortadan kaldırmış olduk. Robotik by passla hasta çok daha erken ayağa kalkarak normal yaşama dönebiliyor, iş hayatına devam edebiliyor" dedi. Şen ise "Eskiden göğüs ağrım olurdu,sol tarafıma doğru yatamazdım. Şimdi işten eve yürüyerek dönüyorum, yaşam kalitem yükseldi" diye konuştu.
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid hastasıyken kalbi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA