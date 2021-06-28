Kovid hastasıyken kalbi kurtarıldı

Gürkan Şen
'in (42) Kovid-19 geçirdiği sırada yaşadığı şikâyetleri sebebiyle gittiği hastanede kalbi besleyen 2 damarında ciddi darlık tespit edildi. Kalbe kan pompalayan damarlar işlevini yitirme noktasına gelmişti. İstanbul
'da özel bir hastanede kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara ve Dr. Öğr. Gör. Halil Hüzmeli, hastaya robotik by pass uyguladı. Özkara, "Gürkan Bey'in kalp krizi riskini ortadan kaldırmış olduk. Robotik by passla hasta çok daha erken ayağa kalkarak normal yaşama dönebiliyor, iş hayatına devam edebiliyor" dedi. Şen ise "Eskiden göğüs ağrım olurdu,sol tarafıma doğru yatamazdım. Şimdi işten eve yürüyerek dönüyorum, yaşam kalitem yükseldi" diye konuştu.