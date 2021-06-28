Londra’da metro istasyonu yakınında patlama sonrası yangın

Londra İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, kentin güneyindeki Elephant and Castle semtindeki metro istasyonu yakınlarında patlama sonrası yangın çıktığı belirtildi. Halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunulan açıklamada, "Elephant and Castle Tren İstasyonu yakınında dört araba ve bir telefon kulübesi de yanıyor. Yollar kapatılıyor ve insanlara bölgeden uzak durmaları, pencereleri ve kapıları kapalı tutmaları tavsiye ediliyor" denildi.