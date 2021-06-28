Makaleyle burs kazandı okuyup savcı oldu

Erzurum
'un Oltu
ilçesinde cumhuriyet savcısı olan Öznur Kocaman, mesleğe başlama hikayesini SABAH'a anlattı. Lise son sınıf öğrencisiyken özel bir üniversitenin bağlı olduğu vakfın düzenlediği makale yarışmasına giren Kocaman'ın hayatı o gün değişti. 14 yıl önce yazdığı 'AB Yolunda Türkiye
' başlıklı makale ile yarışmada Türkiye birincisi olan Kocaman, sınavla kazandığı İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde başarı bursu elde etti ve hukuk fakültesinde okudu. İki yıl önce Erzurum Oltu Adliyesi'nde savcı olarak göreve başlayan Kocaman eğitim sürecini şöyle anlattı: "Üniversite yönetimi beni okula çağırdı. 'Okulumuzu tercih ederseniz bundan sonraki eğitim, konaklama, yurt dışı eğitim masraflarınızı karşılayacağız, başarı burslu öğrenci olarak sizi alacağız' dediler. Üniversiteye başarı burslu olarak yerleştim. Mezun olduktan sonra avukatlık stajımı yaptım. Avukatlık stajı yaptığım dönemde dahi üniversitenin yurdunda ücretsiz kaldım. Tüm imkanları sağladılar. Stajım bittikten sonra mezun olduğum üniversite 'Bizim hukuk müşavirliğimizde çalışır mısın?' diye teklifte bulunuldu. Belirli bir süre üniversitenin hukuk müşavirliğinde çalıştım. Sonrasında hakim ve savcı adaylığı sınavına girdim, kazandım. Mesleğimi gururla ve severek yapıyorum" diye konuştu.