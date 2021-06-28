Marmara temizleniyor! İstanbul’da 3 bin 774 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında 20 günlük 502 bölgedeki çalışma sonucunda 3 bin 774 metreküp müsilaj toplanarak düzenli depolama tesislerine taşındığı açıklandı.

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı.

Marmara hepimizin seferberliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , Valilik ve belediyeler işbirliği ile yapılan temizlik çalışmaları günlük olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20 günlük 502 m³ müsilaj ile birlikte toplamda 7 bin 932 m³ müsilajı toplanıp bertarafa gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıklamasında "Müsilaj temizliğinde İstanbul 3.774 m³, Kocaeli 460 m³, Bursa 153 m³, Tekirdağ 154 m³, Balıkesir 776 m³, Çanakkale 785 m³, Yalova 1.830 m³ müsilajı, sahadaki bin 500'den fazla ekip arkadaşımız ve ekipmanımızla Marmara Denizi'mizden temizledik. Çalışmalarımızın ara vermeden sürdürdüğümüz yirminci gününde; toplam 7 bin 20 denetimi tamamladık, 1.928 atık su numunesi aldık, numuneleri çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara Denizi'mizi hep birlikte, gece gündüz çalışarak temizleyeceğiz" denildi.