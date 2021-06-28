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Haberler Gündem Haberleri Marmara temizleniyor! İstanbul’da 3 bin 774 metreküp müsilaj temizlendi
Giriş Tarihi: 28.6.2021 17:33

Marmara temizleniyor! İstanbul’da 3 bin 774 metreküp müsilaj temizlendi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Marmara temizleniyor! İstanbul’da 3 bin 774 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından Marmara Denizi'ndeki 20 günlük 502 bölgedeki müsilaj çalışması sonucu 7 bin 932 metreküp müsilajın toplanarak berteraf edildiği açıklandı. Yapılan temizlik çalışmaları ile Marmara’nın temizlenmeye başlandığı kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında 20 günlük 502 bölgedeki çalışma sonucunda 3 bin 774 metreküp müsilaj toplanarak düzenli depolama tesislerine taşındığı açıklandı.

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı.

Marmara hepimizin seferberliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , Valilik ve belediyeler işbirliği ile yapılan temizlik çalışmaları günlük olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20 günlük 502 m³ müsilaj ile birlikte toplamda 7 bin 932 m³ müsilajı toplanıp bertarafa gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıklamasında "Müsilaj temizliğinde İstanbul 3.774 m³, Kocaeli 460 m³, Bursa 153 m³, Tekirdağ 154 m³, Balıkesir 776 m³, Çanakkale 785 m³, Yalova 1.830 m³ müsilajı, sahadaki bin 500'den fazla ekip arkadaşımız ve ekipmanımızla Marmara Denizi'mizden temizledik. Çalışmalarımızın ara vermeden sürdürdüğümüz yirminci gününde; toplam 7 bin 20 denetimi tamamladık, 1.928 atık su numunesi aldık, numuneleri çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara Denizi'mizi hep birlikte, gece gündüz çalışarak temizleyeceğiz" denildi.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Marmara temizleniyor! İstanbul’da 3 bin 774 metreküp müsilaj temizlendi
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