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Giriş Tarihi: 28.6.2021 14:37

Menemen Belediyesi iş bulma kurumu gibi çalışıyor

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Menemen Belediyesi iş bulma kurumu gibi çalışıyor

Menemen Belediyesi’nin bünyesinde bulunan İş-Kur Hizmet Noktası, Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın talimatıyla işsizlere yeni olanaklar sağlamayı hızlandırdı. Bu kapsamda İş-Kur Hizmet Noktası, 2021 yılının ilk 6 ayında 811 vatandaşa iş bulmayı başardı. İş-Kur Hizmet Noktası’na başvuru yapan vatandaşlarla buluşan Belediye Başkan Vekili Pehlivan, “Menemen’de iş arayan vatandaşlarımız ile işverenler arasında köprü vazifesi kuruyoruz. Onların mutluluğu, bizim de mutluluğu oluyor” diye konuştu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediye emekçilerinin birikmiş tüm maaş ve ikramiyelerini ödeyen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, iş arayan hemşehrilerinin yüzünü de 'Menemen Belediyesi İş-Kur Hizmet Noktası' ile güldürüyor. Pandemi döneminde arı gibi çalışan İş-Kur Hizmet Noktası, İŞKUR hizmeti veren İzmir'deki 17 belediye içinde atağa kalktı. Eleman arayan firmalarla görüşmelerini artıran Menemen Belediyesi ekipleri, son 6 ayda 1957 yeni iş başvurusu aldı. Görüşmeler sonucunda da 811 vatandaşı iş sahibi yaptı.

İSTİHDAMA KATKI

İş-Kur Hizmet Noktası'nın Menemen Belediyesi Başkanlığınca istihdama katkı sağlamak üzere kurulduğunu hatırlatan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Göreve geldiğimiz andan itibaren ilçemizde işsizliği minimuma indirmek için kendimize söz verdik. Kovid-19 sürecinde, ekonomik sorunların daha da belirginleştiği bu günlerde hemşehrilerimiz iş sahibi olmakta zorlanıyor. Ayrıca işverenler de kendilerine uygun nitelikli iş gücünü bulmakta zorluk çekiyor. İŞKUR ile yaptığımız anlaşma kapsamında işverenle, iş arayanı bir araya getiriyoruz. İş-Kur Hizmet Noktamız, pandemiye rağmen bu yılın ilk 6 ayında çalıştığımız firmalarla 69 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılara 1957 iş arayan hemşerimiz katıldı. Bunun neticesinde de bize müracaat eden Aliağa, Çiğli, Manisa ve Menemen'deki 700'ü aşkın firmalara, 6 aylık dönemimizde 811 vatandaşımızı yerleştirdik ve iş sahibi yaptık. Onların

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Menemen Belediyesi iş bulma kurumu gibi çalışıyor
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