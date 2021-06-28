Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 Ölü

Olay gece geç saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Karanfil Sokak üzerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilmeyen şüpheliler, sokakta yürüyen Habib Aslan isimli kişiye silahla ateş açtı.

Göğsünden yaralanan Habib Aslan kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren saldırganlar ise hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Habib Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, polis ekipleri olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ölen kişinin cesedi ise otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için bölgede geniş operasyon düzenledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.