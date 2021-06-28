Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! 26 yabancı uyruklu gözaltında

Son dakika... Ankara emniyeti terörle mücadelesine aralıksız devam ediyor. DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı oldukları belirlenen 26 kişi yakalanarak göz altına alındı.

Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü üyeler ile irtibatlı oldukları tespit edilen 28 Irak, 2 Suriye vatandaşına yönelik TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği eşzamanlı operasyonda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Firari şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediliyor. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilecek.