SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı açıklandı

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" ifadelerine yer verdi.
İŞTE VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN 5 İL
Bakan Koca yaptığı yeni açıklamada ise "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım" dedi.
Öte yandan Hatay, Osmaniye, Adana ve Adıyaman'da verilerin sıfıra yaklaştığı haritada dikkat çeken noktalardan biri oldu.