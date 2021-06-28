Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Komandolarımız teröristlerin bir sızma girişimini daha önledi. Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı "Komandolarımız teröristlerin bir sızma girişimini daha önledi. Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi."
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz