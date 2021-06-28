Son dakika | Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor: Türkiye'den 'dijital pazar' adımı

İŞ DÜNYASINDAN GÖRÜŞ ALINACAK

Dijital piyasalarda ortaya çıkan yeni iş modelleri ile birlikte yeni rekabet sorunlarının ortaya çıktığını anımsatan Başkan Küle, şöyle devam etti: "Dijital platformlar yarattıkları değerin yanı sıra davranış, uygulamalarıyla toplumun tüm kesimleri bakımından yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Platformlar, verilerimizin toplanarak işlenmesine dayalı, algoritmalarla şekillenen, alıcılarla satıcıları bir araya getiren çift taraflı pazar yapısında faaliyet gösteriyor. Büyük veri ve algoritmalarla tüketicinin tercihlerinin şekillendirildiği bir dünyaya geçiyoruz. Ürünlerini satan platformların ekonomik olarak bağımlı olan tarafa adil olmayan koşullar getirmeleri, aşırı vergi toplamaları, bunların başka amaçlarla kullanılması; rakip satıcılar tarafından aynı anda kullanılmasının engellenmesi gibi birçok rekabet sorunu da ortaya çıkıyor. Bugüne kadar yürüttüğümüz inceleme, soruşturmalar bu endişelerin artan şekilde piyasalara nüfus ettiğini gösteriyor."