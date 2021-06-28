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Giriş Tarihi: 28.6.2021 10:57 Son Güncelleme: 28.6.2021 11:01

Son dakika... MSB duyurdu: PKK'nın sözde özel güç yapılanmasına darbe

Son dakika... MSB duyurdu: PKK'nın sözde özel güç yapılanmasına darbe

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristle ilgili açıklama yaptı. MSB, "3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi." dedi.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı dün, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz." diyerek 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi." dedi.

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Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Son dakika... MSB duyurdu: PKK'nın sözde özel güç yapılanmasına darbe
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