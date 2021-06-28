Son dakika... MSB duyurdu: PKK'nın sözde özel güç yapılanmasına darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı dün, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz." diyerek 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi." dedi.