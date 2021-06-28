Son dakika | OdaTV'nin sözde "kız yurdu" silahları oyuncak çıktı!

KADEM AÇIKLAMA YAPTI: FETÖ BELGESELİNDE KULLANILAN İMİTASYON SİLAHLAR

ODA TV'nin gerçek olduğunu ima ettiği silahların bir film setinin silahları olduğu ortaya çıktı. ODA TV'nin çekilen dizide kullanılan plastik oyuncak silahları gerçek silahlar olarak sunması, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından yapılan açıklamada; ODA TV'nin iftira haberciliği yaptığını açıkladı ve "Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır.