Son dakika | OdaTV'nin sözde "kız yurdu" silahları oyuncak çıktı!

Son dakika: Öğrenci yurdundan silahlar çıktı diyerek yaptıkları haberde yayınladıkları fotoğrafların oyuncaklardan ibaret olduğu ortaya çıktı.
OdaTV'nin bir kız yurdunun silah deposu gibi kullanıldığı şeklindeki yayınlarının ardından görüntülerdeki silahlarla ilgili gerçekler kısa sürede ortaya çıktı. "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlığıyla okura sunulan haberde yer verilen görüntülerdeki silahların "Mahrem" isimli dizinin çekimlerinde kullanılan oyuncak silahlar olduğu ortaya çıktı.
KADEM AÇIKLAMA YAPTI: FETÖ BELGESELİNDE KULLANILAN İMİTASYON SİLAHLAR
ODA TV'nin gerçek olduğunu ima ettiği silahların bir film setinin silahları olduğu ortaya çıktı. ODA TV'nin çekilen dizide kullanılan plastik oyuncak silahları gerçek silahlar olarak sunması, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından yapılan açıklamada; ODA TV'nin iftira haberciliği yaptığını açıkladı ve "Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır.
Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz" denildi.
ODA TV’den "Kız yurdunda silah" yalanı. İşte belgesel için kullanılan oyuncak silahlar | Video
A HABER GÖRÜNTÜLEDİ: HEPSİ OYUNCAK
A Haber de söz konusu oyuncakları tek tek görüntüledi. OdaTV ortaya koyduğu yalanın ortaya çıkmasına rağmen provokatif haberi yayından kaldırmadı.